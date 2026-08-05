В Самаре суд вынес очередной приговор в отношении иноагента и политика Светланы Лады-Русь

В Самаре суд признал виновной Светлану Ладу-Русь (Пеунову) (в 2023 году признана Минюстом иноагентом) в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Новоселов / Коммерсантъ Фото: Михаил Новоселов / Коммерсантъ

Суд по совокупности преступлений назначил подсудимой окончательное наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 250 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Светлана Лада-Русь (признана иноагентом) дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Фигурантка дела продолжала распространять в социальных сетях публичные материалы без указания своего статуса. В 2024 и 2025 годах обвиняемая не представила в Минюст России отчеты о деятельности иноагента в интернете.

В 2016 году Октябрьский районный суд Самары санкционировал заочный арест Светланы Лады-Русь (признана иноагентом), которой предъявили обвинение в соучастии в особо крупном мошенничестве. Она проживает за пределами России и объявлена в федеральный и в международный розыск. В ноябре 2025 года Светлану Ладу-Русь (признана иноагентом) признали виновной в создании НКО, посягающей на личность и права граждан, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и мошенничестве. Ее заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима.

В феврале этого года Самарский областной суд вынес приговор в отношении сына Светланы Лады-Русь (признана иноагентом) Ильи Пеунова. Он признан виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере).

Светлана Лада-Русь (признана иноагентом) в 1996 году создала центр народной медицины «Путь к солнцу», затем учредила АНО «Академия развития Светланы Пеуновой» (признана иноагентом). В 2008 году она создала политическую партию «Воля», которая в ноябре 2016 года по решению Верховного суда признана экстремистской и ликвидирована. В 2010 году Светлана Пеунова (признана иноагентом) пыталась принять участие в выборах мэра Самары, но ей отказали в регистрации. В 2012 году она пыталась участвовать в президентских выборах, но не набрала нужное количество подписей.

Руфия Кутляева