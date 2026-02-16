В Самаре осудили сына иноагента Светланы Пеуновой за производство наркотиков

Самарский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Ильи Пеунова. По данным прокуратуры региона, он признан виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере).

В суде установлено, что в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года подсудимый приобрел прекурсоры и химические компоненты, из которых незаконно изготовил у себя в квартире наркотические средства общей массой более 11,7 кг. Часть изготовленного синтетика мужчина расфасовал на три части и планировал сбыть через тайники-закладки, организованные на территории Волжского района Самарской области.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Илье Пеунову наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По ходатайству прокурора у осужденного конфискован автомобиль, используемый при транспортировке запрещенных веществ, квартира, в которой была организована нарколаборатория, а также мобильный телефон и ноутбук.

Мать Ильи — Светлана Пеунова (с 2015 года — Светлана Лада-Русь, признана иноагентом) до 1996 года работала преподавателем музыки в музыкальных и общеобразовательных школах, в 1996 году создала центр народной медицины «Путь к солнцу», затем учредила АНО «Академия развития Светланы Пеуновой». В 2008 году она создала политическую партию «Воля», которая в ноябре 2016 году по решению Верховного суда признана экстремистской и ликвидирована. В 2010 году Светлана Пеунова (признана иноагентом) пыталась принять участие в выборах мэра Самары, но ей отказали в регистрации. В 2012 году она пыталась участвовать в президентских выборах, но не набрала нужное количество подписей. В 2016 году партия собиралась участвовать в выборах в Госдуму РФ.

В 2016 году Октябрьский районный суд Самары санкционировал заочный арест Светланы Пеуновой (признана иноагентом), которой предъявили обвинение в соучастии в особо крупном мошенничестве. Она проживает за пределами России и объявлена в федеральный и в международный розыск.

В марте 2023 года Министерство юстиции РФ внесло Светлану Пеунову (признана иноагентом) в перечень иностранных агентов в связи с тем, что она «призывала к борьбе с действующей государственной властью РФ, выступала против СВО, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом».