В Самаре снова будут судить иноагента и политика Светлану Ладу-Русь

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении Светланы Пеуновой (с 2015 года — Светлана Лада-Русь, в 2023 году признана Минюстом иноагентом). Она заочно обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщает контрольный орган.

Светлана Лада-Русь (признана иноагентом)

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ Светлана Лада-Русь (признана иноагентом)

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемая дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Несмотря на это, фигурант дела продолжала распространять в социальных сетях публичные материалы без указания своего статуса.

Кроме того, в 2024 и 2025 году обвиняемая не представила в Минюст России отчеты о деятельности иноагента в интернете. Материалы переданы на рассмотрение в Ленинский райсуд Самары.

В 2016 году Октябрьский районный суд Самары санкционировал заочный арест Светланы Пеуновой (признана иноагентом), которой предъявили обвинение в соучастии в особо крупном мошенничестве. Она проживает за пределами России и объявлена в федеральный и в международный розыск.

Светлана Пеунова (с 2015 года — Светлана Лада-Русь, признана иноагентом) до 1996 года работала преподавателем музыки в музыкальных и общеобразовательных школах, в 1996 году создала центр народной медицины «Путь к солнцу», затем учредила АНО «Академия развития Светланы Пеуновой» (признана иноагентом). В 2008 году она создала политическую партию «Воля», которая в ноябре 2016 году по решению Верховного суда признана экстремистской и ликвидирована. В 2010 году Светлана Пеунова (признана иноагентом) пыталась принять участие в выборах мэра Самары, но ей отказали в регистрации. В 2012 году она пыталась участвовать в президентских выборах, но не набрала нужное количество подписей. В 2016 году партия собиралась участвовать в выборах в Госдуму РФ.

Георгий Портнов