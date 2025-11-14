Иноагент Светлана Лада-Русь осуждена заочно

Политик Светлана Лада-Русь (Пеунова) (признана Минюстом РФ иноагентом) признана виновной в создании НКО, посягающей на личность и права граждан, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и мошенничестве. Приговор вынес заочно Нефтегорский районный суд Самарской области. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ Светлана Лада-Русь (Пеунова)* (признана Минюстом РФ иноагентом)

Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ

Обвиняемая приговорена к восьми годам колонии общего режима.

Следствие установило, что в 2012 и 2016 годах Светлана Лада-Русь (признана Минюстом РФ иноагентом) создала ряд некоммерческих организаций, которыми руководила. НКО выдавали себя за центр народной медицины и политическое объединение.

Организации побуждали граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей. В селе Бариновка с 2006 года обвиняемая организовывала обряды, навязывая свое вероучение и дестабилизируя эмоциональное состояние последователей. Также она обманом завладела имуществом потерпевших, включая автомобиль Nissan Qashqai и офисное помещение.

В 2023 году фигуранта дела признали иностранным агентом. Ее объявили в международный розыск.