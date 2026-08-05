Армения и США заявили о планах в сжатые сроки построить «Маршрут Трампа»
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил транспортный проект «Маршрут Трампа» со старшим советником спецпосланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуном. На встрече в Ереване они отметили, что стремятся реализовать инициативу в сжатые сроки.
«Собеседники с удовлетворением отметили активную динамику последних взаимных визитов на высоком уровне и достигнутых договоренностей, а также ощутимые успехи в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и США, которые являются результатом реализации трех меморандумов, подписанных в Вашингтоне всего год назад, 8 августа»,— говорится в сообщении армянского МИДа.
«Маршрут Трампа» должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении. Предполагается создание совместной управляющей компании TRIPP Development, 74% акций которой получат США. Под ее управлением маршрут будет находиться 49 лет с возможностью продления еще на 50 (в таком случае доля Армении в УК возрастет до 49%). Начало строительства планировалось во второй половине 2026 года, говорил армянский премьер Никол Пашинян.
В январе 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали реализацию проекта «Маршрут Трампа» и других инфраструктурных инициатив на встрече в Абу-Даби. Тогда же в январе Армения и США согласовали рамочную программу «Маршрута Трампа» с предполагаемым созданием совместной управляющей компании TRIPP Development, где 74% акций должны были получить США, а управлять маршрутом планировалось 49 лет с возможностью продления.
Проект «Маршрут Трампа» является частью более широкой программы по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, которая включает планы по объединению энергетических систем двух стран. Предполагается, что «Маршрут Трампа» должен восстановить железнодорожный участок на территории Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванской автономией.
Согласно рамочной программе, суверенитет и юрисдикция Армении в пограничных и таможенных вопросах на её территории сохраняются. Россия также выразила готовность обсуждать возможность подключения к проекту «Маршрут Трампа», поскольку имеет тесное взаимодействие с Арменией в железнодорожной сфере.