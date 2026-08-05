Новак: нефтяники будут постепенно насыщать топливом независимые АЗС

Правительство России и крупные нефтяные компании договорились, что последние будут постепенно насыщать в том числе независимые заправки через региональных операторов. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Господин Новак отметил, что регионы с большим количеством независимых АЗС еще испытывают проблемы с топливом. «Особое внимание сегодня уделяли также вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы»,— сказал господин Новак в эфире Первого канала.

Сегодня Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива в России. Отдельное внимание участники встречи уделили ситуации в Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областях, а также в Бурятии, Хакасии, Якутии, Тыве и Алтайском крае. На совещании также обсудили поставки топлива сельхозтоваропроизводителям и аграриям.

Дефицит топлива в России возник в начале мая. Одной из причин Александр Новак назвал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. На заправках начали выстраиваться очереди, а цены на топливо на АЗС начали расти. В некоторых регионах вводили ограничения на продажу топлива. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ.