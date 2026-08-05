Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Формирование войск беспилотных систем в Вооруженных силах России началось в 2025 году. Изначально предполагалось завершить формирование отдельного рода войск беспилотных систем в третьем квартале 2025 года, но переход к комплексным действиям в составе линейных воинских подразделений был перенесен на 2026 год. В 2026 году одним из приоритетов остается укомплектование войск беспилотных систем, о чем заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По данным Минобороны, в июле 2026 года в группировке войск «Центр» полностью сформированы и укомплектованы личным составом новые подразделения беспилотных систем, где созданы аналитические группы для повышения эффективности использования БПЛА. Массовый набор контрактников в войска беспилотных систем был запущен Минобороны РФ с середины января 2026 года. По состоянию на конец июля 2026 года, около 40 тысяч человек поступили на службу в войска беспилотных систем.