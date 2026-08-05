Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем России
Войска беспилотных систем России возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил надежду, что Денис Лямин доведет до завершения формирование нового рода войск — войск беспилотных систем.
Фото: пресс-служба президента РФ
Формирование войск беспилотных систем в Вооруженных силах России началось в 2025 году. Изначально предполагалось завершить формирование отдельного рода войск беспилотных систем в третьем квартале 2025 года, но переход к комплексным действиям в составе линейных воинских подразделений был перенесен на 2026 год. В 2026 году одним из приоритетов остается укомплектование войск беспилотных систем, о чем заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
По данным Минобороны, в июле 2026 года в группировке войск «Центр» полностью сформированы и укомплектованы личным составом новые подразделения беспилотных систем, где созданы аналитические группы для повышения эффективности использования БПЛА. Массовый набор контрактников в войска беспилотных систем был запущен Минобороны РФ с середины января 2026 года. По состоянию на конец июля 2026 года, около 40 тысяч человек поступили на службу в войска беспилотных систем.