Новак обсудил ситуацию на топливном рынке России. Главные заявления

Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке России. Вице-премьер заявил, что проблемы с топливом сохраняются в регионах с большим количеством независимых автозаправочных станциях (АЗС). По его словам, необходимые для осенних полевых работ в России объемы топлива выделены. Главные заявления господина Новака — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заявления

Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями

Нефтяные компании будут постепенно насыщать топливом в том числе независимые заправки.

Топливо аграриям поставляется согласно потребностям отрасли.

Проблемы с топливом сохраняются в регионах с большим количеством независимых АЗС. Договорились с ВИНК постепенно обеспечить их топливом.

Российские вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают перенос срока ремонтных работ на заводах.

Поручения

Профильным ведомствам поручено сохранять взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топливом.

Органам власти и компаниям следует продолжать мониторинг цен на топливном рынке в России.

Ангелина Шихлинская