Новак обсудил ситуацию на топливном рынке России. Главные заявления
Новак: проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС
Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке России. Вице-премьер заявил, что проблемы с топливом сохраняются в регионах с большим количеством независимых автозаправочных станциях (АЗС). По его словам, необходимые для осенних полевых работ в России объемы топлива выделены. Главные заявления господина Новака — в подборке «Ъ».
Александр Новак
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Заявления
- Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями
- Нефтяные компании будут постепенно насыщать топливом в том числе независимые заправки.
- Топливо аграриям поставляется согласно потребностям отрасли.
- Проблемы с топливом сохраняются в регионах с большим количеством независимых АЗС. Договорились с ВИНК постепенно обеспечить их топливом.
- Российские вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают перенос срока ремонтных работ на заводах.
Поручения
- Профильным ведомствам поручено сохранять взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топливом.
- Органам власти и компаниям следует продолжать мониторинг цен на топливном рынке в России.