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Новак обсудил ситуацию на топливном рынке России. Главные заявления

Новак: проблемы с топливом сохраняются в регионах с независимыми АЗС

Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке России. Вице-премьер заявил, что проблемы с топливом сохраняются в регионах с большим количеством независимых автозаправочных станциях (АЗС). По его словам, необходимые для осенних полевых работ в России объемы топлива выделены. Главные заявления господина Новака — в подборке «Ъ».

Александр Новак

Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заявления

  • Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями
  • Нефтяные компании будут постепенно насыщать топливом в том числе независимые заправки.
  • Топливо аграриям поставляется согласно потребностям отрасли.
  • Проблемы с топливом сохраняются в регионах с большим количеством независимых АЗС. Договорились с ВИНК постепенно обеспечить их топливом.
  • Российские вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают перенос срока ремонтных работ на заводах.

Поручения

  • Профильным ведомствам поручено сохранять взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топливом.
  • Органам власти и компаниям следует продолжать мониторинг цен на топливном рынке в России.

Ангелина Шихлинская

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