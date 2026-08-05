Собянин: ВСМ из Москвы в Петербург будут пользоваться 40 млн пассажиров
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал значимым проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. По его словам, ВСМ будут пользоваться 40 млн пассажиров.
По словам мэра, только в московской агломерации проживает около 30 млн человек, которые «транспортно тяготеют к Москве». «В питерской агломерации около 10 млн. То есть 40 млн человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой. Это и уменьшение времени на поездку, и комфортность, и туристические культурные потоки, и мобильность трудовых ресурсов»,— сказал господин Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
Как уточнил мэр, предполагается развитие проекта ВСМ в сторону Нижнего Новгорода и Казани. «Ведутся переговоры по строительству ВСМ в сторону Минска, дальше — в сторону Воронежа, юга России. То есть такой глобальный проект переустройства транспортных коммуникаций нашей страны»,— пояснил Сергей Собянин.
ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога предполагает эксплуатацию поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч. В начале августа президент Владимир Путин говорил, что строительство магистрали идет полным ходом.
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом активно продолжается, и основные усилия сосредоточены на пилотном участке Крюково — Тверь, где создается технологическая база для испытаний. Министр транспорта России Андрей Никитин заявил о переходе к активному строительству ВСМ в январе 2026 года, подчеркнув, что ключевой принцип проекта — создание собственной российской системы, от инфраструктуры до поездов. Владимир Путин 2 августа 2026 года подтвердил, что строительство первой в России ВСМ идет полным ходом, и напомнил, что в 2026 году отмечается 175-летие первой государственной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
Протяженность магистрали составит около 700 км, и она пройдет через шесть регионов, с планами по строительству на 2024–2028 годы. Первый терминал в Петербурге должны начать возводить в 2026 году, а ввод линии в эксплуатацию намечен на 2028 год. Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ноябре 2025 года прогнозировал, что почти половина (45-48%) авиапассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом, около 3,5 млн человек, перейдет на ВСМ после её запуска.
Согласно оценкам экспертов от ноября 2025 года, ежегодный пассажиропоток ВСМ составит не менее 23 млн человек к 2030 году. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в ноябре 2025 года сообщил, что поезда на высокоскоростной магистрали будут ходить в час-пик каждые 15 минут по принципу тактового движения, как в метро. Маршрут ВСМ будет включать 14 пассажирских и две технические станции, с остановками в Твери, Валдае и Великом Новгороде.