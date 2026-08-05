Собянин: ВСМ из Москвы в Петербург будут пользоваться 40 млн пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал значимым проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. По его словам, ВСМ будут пользоваться 40 млн пассажиров.

По словам мэра, только в московской агломерации проживает около 30 млн человек, которые «транспортно тяготеют к Москве». «В питерской агломерации около 10 млн. То есть 40 млн человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой. Это и уменьшение времени на поездку, и комфортность, и туристические культурные потоки, и мобильность трудовых ресурсов»,— сказал господин Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Как уточнил мэр, предполагается развитие проекта ВСМ в сторону Нижнего Новгорода и Казани. «Ведутся переговоры по строительству ВСМ в сторону Минска, дальше — в сторону Воронежа, юга России. То есть такой глобальный проект переустройства транспортных коммуникаций нашей страны»,— пояснил Сергей Собянин.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога предполагает эксплуатацию поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч. В начале августа президент Владимир Путин говорил, что строительство магистрали идет полным ходом.