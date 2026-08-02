Путин: строительство первой ВСМ в России идет полным ходом

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, активно продолжается. Об этом президент Владимир Путин заявил в видеообращении, посвященном Дню железнодорожника.

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником и отметил их значительный вклад в развитие железнодорожной инфраструктуры страны. Он подчеркнул, что железнодорожники достойно отвечают на вызовы времени — активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику и цифровизацию сервисов, повышают безопасность, скорость и доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.

По словам президента, благодаря слаженной работе профессионалов инфраструктура железных дорог в России постоянно развивается. Он также напомнил, что в этом году отмечается 175-летие первой государственной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, которая стала ключевым этапом в развитии транспортной сети страны.