В Казахстане более 600 человек вышли на свободу по амнистии

Суды в Казахстане рассмотрели тысячи материалов дел после вступления в силу закона об амнистии по преступлениям небольшой и средней тяжести. 620 человек, отбывавших наказание по таким статьям, уже освобождены, сообщила пресс-служба МВД страны.

Еще 724 гражданина, состоявших на учете службы пробации, освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Более чем 730 людям сократили сроки наказания. Уголовная амнистия не применяется автоматически. На данный момент в суды направлено свыше 10 тыс. представлений.

В пресс-службе ведомства отметили важность подготовки осужденных к освобождению. МВД совместно с исполнительными органами помогает им с трудоустройством и восстановлением документов, консультирует по социальным и правовым вопросам. «Лицам, состоящим на учете службы пробации, обеспечивается необходимое сопровождение и контроль за исполнением возложенных судом обязанностей»,— добавили в ведомстве.

1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция. В тот же день президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии. Предполагается, что под нее подпадают 15,2 тыс. человек, из которых на свободу должны выйти 1,4 тыс. человек. Остальным сократят сроки наказания. Амнистия не распространяется на осужденных по коррупционным, террористическим, а также экстремистским статьям.