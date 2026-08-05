В Тульской области локализовали пожар в сортировочном центре Wildberries
Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Информацию подтвердили в пресс-службе Wildberries & Russ.
По словам господина Миляева, сейчас на объекте идет проливка конструкций. Он заверил, что «экологическая ситуация на контроле». «На текущий момент превышений вредных веществ в воздухе не выявлено. Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Алексине продолжается»,— уточнил губернатор.
За ночь над Тульской областью сбили 107 беспилотников, сообщал Дмитрий Миляев. Пострадал один человек. После падения дрона на территории сортировочного центра Wildberries начался пожар. На объекте временно ограничен прием поставок. СКР возбудил дело о теракте.
Инцидент в Тульской области стал не единственной атакой беспилотников на объекты Wildberries за последнее время. 5 августа 2026 года пожар на складе Wildberries во Владимирской области, начавшийся после удара БПЛА, был полностью ликвидирован, при этом пострадали четыре человека, а площадь возгорания достигала 100 тыс. кв. м.
За день до этого, 4 августа 2026 года, на складе Wildberries в Ленинградской области также произошел пожар после атаки беспилотников. 2 августа 2026 года беспилотники ВСУ нанесли удар по складу Wildberries в Самарской области, что привело к пожару и перенаправлению логистических цепочек. Отмечается, что впервые ВСУ ударили по складам Wildberries 18 июля 2026 года в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске, с тех пор из строя выведено не менее 8% (444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей компании.