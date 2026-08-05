В Тульской области локализовали пожар в сортировочном центре Wildberries

Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Информацию подтвердили в пресс-службе Wildberries & Russ.

По словам господина Миляева, сейчас на объекте идет проливка конструкций. Он заверил, что «экологическая ситуация на контроле». «На текущий момент превышений вредных веществ в воздухе не выявлено. Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Алексине продолжается»,— уточнил губернатор.

За ночь над Тульской областью сбили 107 беспилотников, сообщал Дмитрий Миляев. Пострадал один человек. После падения дрона на территории сортировочного центра Wildberries начался пожар. На объекте временно ограничен прием поставок. СКР возбудил дело о теракте.