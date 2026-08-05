Спрос на киберстрахование в России за год вырос вдвое

К середине 2026 года средний лимит покрытия в сегменте киберстрахования удвоился по сравнению с прошлым годом, достигнув 350 млн руб., свидетельствую данные пять страховых компаний, с которыми поговорил «Ъ».

Киберстрахование защищает бизнес от рисков, связанных с использованием интернета, хранением и обработкой данных, а также работой с ИT-инфраструктурами.

По оценке одного из крупных страховых брокеров «Эльбрус», 350 млн руб. — это максимальный показатель за всю историю российского рынка. В компании «АльфаСтрахование» сообщили «Ъ», что спрос на услуги киберстрахования вырос более чем в два раза. В ВКС сообщили о росте числа полисов и запросов на 20%, в Remind — о росте собранных премий на 20%.

В «Согазе» оценивают, что по итогам шести месяцев 2026 года совокупный объем запрашиваемой бизнесом страховой защиты от киберрисков увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысил 12 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес убоялся хакеров».