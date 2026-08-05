Мохамед Салах стал игроком «Трабзонспора»

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах подписал контракт с турецким «Трабзонспором». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Trabzonspor Фото: @Trabzonspor

Срок контракта не уточняется. Как написал журналист Ягиз Сабунчоглу, соглашение рассчитано на два сезона. 34-летний Салах перешел в «Трабзонспор» на правах свободного агента.

С 2017 года форвард выступал за английский «Ливерпуль». В 442 матчах за клуб он забил 257 голов и отдал 123 результативные передачи. Вместе с командой Мохамед Салах стал двукратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» египтянин занимает третье место, уступая валлийцу Иану Рашу (339 мячей) и англичанину Роджеру Ханту (280).

В прошлом сезоне «Трабзонспор» стал обладателем Кубка Турции. Чемпионат страны клуб завершил на седьмом месте. Всего команда выигрывала национальное первенство семь раз.

Арнольд Кабанов