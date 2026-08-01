Собянин: более шести тысяч беспилотников пытались атаковать Москву за июль

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотников на столичный регион стали регулярными. В течение последних месяцев фиксировались многочисленные случаи перехвата БПЛА на подлете к Москве и Московской области. Например, в мае 2026 года сообщалось о самой масштабной атаке украинских беспилотников с начала года, когда на подлете к Москве было сбито более 120 дронов, а в целом над российскими регионами — 586. В июне 2026 года также произошла масштабная атака, в ходе которой на подлете к столице сбили около 200 беспилотников, а над Россией в целом — более 500.

В связи с атаками БПЛА московские аэропорты, такие как Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, часто вводят ограничения на полеты. Помимо этого, в некоторых случаях беспилотники достигали своих целей, нанося повреждения жилым домам и инфраструктурным объектам, как это было в Капотне, Жуковском и Люберцах в июне 2026 года. Также были зафиксированы случаи падения обломков дронов, которые приводили к пожарам, например, на Шатурской ГРЭС в ноябре 2025 года.

В целом, за последние месяцы фиксировалось от десятков до сотен сбитых БПЛА над Московским регионом и другими областями России за сутки. Так, в июле 2026 года сообщалось о 340 БПЛА, летевших в сторону Московского региона, и о 327 перехваченных дронах над 19 российскими регионами в начале того же месяца. Эти события подчеркивают возрастающую угрозу и необходимость усиления мер противовоздушной обороны в регионе.