МИД Таиланда выразил соболезнования Лаврову из-за убийства россиян в Паттайе

МИД Таиланда направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями из-за убийства двух российских туристов в Паттайе. Сообщение было передано во время встречи гендиректора Европейского департамента МИД Таиланда Сомруди Пупхронэк с послом РФ Евгением Томихиным.

«(Сомруди Пупхронэк.—"Ъ") подтвердила, что Таиланд придает большое значение этому делу, заверив посла, что таиландские власти будут в полной мере сотрудничать со своими российскими коллегами»,— указано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

26 июля в Паттайе пропали 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Через несколько дней полиция задержала двух подозреваемых — Суэа Хой и Фанг. Мужчины признались в убийстве и объяснили, что хотели украсть у туристов мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Тогда они застрелили младшего брата, после чего забили до смерти его сестру. Мотоцикл нашли закопанным недалеко от кладбища в провинции Чонбури. Тела убитых обнаружили еще спустя несколько дней.