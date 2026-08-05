МИД Таиланда выразил соболезнования Лаврову из-за убийства россиян в Паттайе
МИД Таиланда направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями из-за убийства двух российских туристов в Паттайе. Сообщение было передано во время встречи гендиректора Европейского департамента МИД Таиланда Сомруди Пупхронэк с послом РФ Евгением Томихиным.
«(Сомруди Пупхронэк.—"Ъ") подтвердила, что Таиланд придает большое значение этому делу, заверив посла, что таиландские власти будут в полной мере сотрудничать со своими российскими коллегами»,— указано в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).
26 июля в Паттайе пропали 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Через несколько дней полиция задержала двух подозреваемых — Суэа Хой и Фанг. Мужчины признались в убийстве и объяснили, что хотели украсть у туристов мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Тогда они застрелили младшего брата, после чего забили до смерти его сестру. Мотоцикл нашли закопанным недалеко от кладбища в провинции Чонбури. Тела убитых обнаружили еще спустя несколько дней.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу выразили соболезнования российскому послу в Таиланде Евгению Томихину 3 августа 2026 года, отметив, что подобное преступление подрывает доверие туристов. Власти Таиланда обещали усилить безопасность туристов и принять все необходимые меры, чтобы подобное не повторилось. Сихасак Пхуангкеткеу подчеркнул, что это убийство ударило по имиджу страны как туристического направления, и премьер-министр посетил место преступления в Паттайе.
В связи с убийством двух россиян Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендовала российским туристам в Таиланде не удаляться на большое расстояние от туристических мест без гидов. Еще 12 июня 2026 года МИД России призывал россиян с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд из-за рисков задержания по запросам США, а Таиланд в лице представителя МИД Панидона Патчимсавата 14 июня 2026 года заявлял, что страна безопасна для туристов из всех стран.