Минобороны России перечислило пораженные за ночь склады на Украины

Вооруженные силы России ночью поразили в Киеве терминал и логистический центр «Новой почты». По данным Минобороны РФ, это крупнейшие автоматизированные сортировочные комплексы, где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Согласно сводке российского министерства, в Киеве также были поражены:

логистический центр «МЛП-Чайка», задействованный для хранения комплектующих для дронов большой и средней дальности;

транспортно-логистический центр «Транс-логистик», где производили БПЛА, а также хранили материально-технические средства «в интересах ВСУ»;

логистический центр «Эпицентр», где хранили и осуществляли доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства дронов.

Помимо этого, российская армия нанесла удары по Киевской области. Там были атакованы:

логистический центр «Терминал Бровары», где хранились комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, в том числе иностранного производства;

транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина»;

логистический центр «Бровары» — крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта».

Объекты были атакованы с помощью высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников. Кроме того, Минобороны России отчиталось об ударах по трем судам с военными грузами у Одессы.