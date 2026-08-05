Более 60% от нового жилья в Челябинской области построили частники в 2026 году

Индивидуальное жилищное строительство стало основным драйвером строительной отрасли Челябинской области по итогам первого полугодия 2026 года. По данным Челябинскстата, из общего объема введенного жилья в 686,2 тыс. кв. м на долю населения пришлось 433,2 тыс. кв. м, что составляет 63,1% от всех сданных площадей.

За отчетный период жители региона ввели в эксплуатацию 3,5 тыс. собственных домов. Профессиональные застройщики — юридические лица — за это же время сдали 121 дом. Всего в области за январь–июнь было построено 8,4 тыс. новых квартир.

Несмотря на доминирование частного сектора, общие темпы строительства в регионе существенно замедлились. Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», суммарный ввод жилья в первом полугодии составил лишь 64,1% от показателей аналогичного периода прошлого года.

Евгений Рыженьков