В Челябинской области объемы сдачи жилья сократились почти в два раза

В Челябинской области за пять месяцев 2026 года введено в эксплуатацию 510,5 тыс. кв. м жилья. По данным Челябинскстата, это лишь 53,5% от показателей аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на общий спад с начала года, статистика за май показала небольшой рост (+4,3%) к маю 2025 года. Однако по сравнению с апрелем текущего года объемы ввода жилья вновь снизились — почти на 30%.

При этом в денежном выражении строительный сектор продолжает расти. Оборот организаций по направлению «строительство» за пять месяцев достиг 88,9 млрд руб., что на 9,3% больше, чем годом ранее.

В январе–мае 2025 года в регионе, напротив, фиксировался рост темпов строительства на 15% к аналогичному периоду 2024 года.

Евгений Рыженьков