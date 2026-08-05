Во Владимирской области потушили пожар на складе Wildberries после атаки БПЛА

Пожар в складском комплексе в Собинском округе Владимирской области, начавшийся после атаки БПЛА, ликвидирован. Возгорание полностью потушили 4 августа в 19:56, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Беспилотники ВСУ ударили по владимирскому складу Wildberries в ночь на 3 августа. Пострадали четыре человека, включая жителей соседнего населенного пункта. Площадь пожара достигала 100 тыс. кв. м. В тушении участвовали более 200 пожарных и вертолет Ми-8. СКР возбудил уголовное дело о теракте.