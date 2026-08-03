СКР возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на склад Wildberries под Владимиром

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на склад Wildberries во Владимирской области. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Собинском муниципальном округе Владимирской области (ст. 205 УК РФ)», — заявила госпожа Петренко.

По данным следствия, утром 3 августа ВСУ с помощью беспилотников ударили по складу. После этого возник пожар. Пострадали три человека.