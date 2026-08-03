Площадь пожара на складе Wildberries под Владимиром составила 100 тыс. кв. м
Губернатор Авдеев: пожар на складе Wildberries под Владимиром локализовали
Пожар, начавшийся после атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, локализован на площади 100 тыс. кв. м. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.
Для тушения огня задействовали 203 пожарных и 67 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Пожарные прибыли в том числе из Ивановской и Московской областей. Они продолжают работу на объекте, уточнил губернатор.
ВСУ с помощью беспилотников ударили по складу Wildberries 3 августа. Пострадали три человека. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
Инцидент с пожаром на складе Wildberries во Владимирской области после атаки беспилотника произошел на фоне серии аналогичных атак на логистические объекты компании. С середины июля 2026 года Wildberries потеряла около 8% своих логистических мощностей из-за нападений БПЛА. Объекты были атакованы в Коледино и Электростали Московской области, Котовске Тамбовской области, а также в Краснодаре и Невинномысске.
В результате этих атак на складах Wildberries были погибшие и пострадавшие среди сотрудников. Например, в Электростали погиб один человек и 57 пострадали, а в Котовске погибли семь человек и 25 получили ранения. Компания заявила, что все склады застрахованы, но стандартные полисы не покрывают риски от ударов БПЛА и терактов. Wildberries перестраивает логистические цепочки и оказывает поддержку продавцам, чьи товары пострадали.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев неоднократно сообщал об атаках беспилотников на объекты в регионе. Так, в июне 2026 года в области загорелись два объекта инфраструктуры, а в июле беспилотник попал в многоквартирный дом во Владимире. В данном случае Следственный комитет России возбудил дело о теракте.