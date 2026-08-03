Площадь пожара на складе Wildberries под Владимиром составила 100 тыс. кв. м

Пожар, начавшийся после атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области, локализован на площади 100 тыс. кв. м. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

Для тушения огня задействовали 203 пожарных и 67 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Пожарные прибыли в том числе из Ивановской и Московской областей. Они продолжают работу на объекте, уточнил губернатор.

ВСУ с помощью беспилотников ударили по складу Wildberries 3 августа. Пострадали три человека. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.