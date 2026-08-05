Силы ПВО за ночь сбили над Россией 475 БПЛА

В период с 20:00 мск 4 августа до 8:00 5 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 475 беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

Над Тульской областью за ночь сбили 107 беспилотников, пострадал один человек. После атаки БПЛА загорелся сортировочный центр Wildberries. В Белгородской области в результате атак FPV-дронов ранены три человека. В Ростовской области уничтожили более 40 дронов, в Неклиновском районе загорелась сухая трава, пострадавших нет. В Воронежской области сбили 22 беспилотника, в Калужской области — 20, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.