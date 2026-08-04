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Три человека пострадали при атаке дрона в Белгородской области

Белгородский и Шебекинский округа Белгородской области подверглись атакам FPV-дронов, сообщил оперативный штаб региона. Пострадали три человека.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон атаковал частный дом. Пострадали мужчина и женщина. В больнице у них диагностировали акубаротравмы, после чего отпустили домой.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю. Мужчина получил осколочные ранения плеча и спины. Бойцы самообороны доставили его в больницу.

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