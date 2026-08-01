Минобороны РФ сообщило об ударе по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области. Также были поражены используемые в военных целях логистические центры, сообщило Минобороны РФ.

Удары были нанесены высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также беспилотниками. По данным российского министерства, поражены объекты, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

В предыдущий раз российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области 19 июля. 30 июля Минобороны РФ сообщило об ударах по военным объектам в Киеве и Львове.