Ритейл Челябинской области опередил инфляцию в первом полугодии

По итогам первого полугодия 2026 года оборот розничной торговли в Челябинской области составил 740,5 млрд руб. Как следует из данных Челябинскстата, показатель увеличился на 9,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика трат населения существенно опережает темпы роста цен: потребительская инфляция в июне в годовом выражении составила 4,8%.

Положительную динамику в потребительском секторе поддерживает логистическая активность. Грузовики перевезли на 7,4% больше товаров, чем годом ранее, — 1,79 млрд т-км. Сфера платных услуг населению показала более умеренный рост — на 0,9% (до 195,6 млрд руб.). В первом полугодии 2025 года оборот розничной торговли также демонстрировал устойчивый рост (+10%).

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», промышленное производство в области за тот же период сократилось, а ввод жилья упал почти в два раза.

Евгений Рыженьков