Индекс промпроизводства в Челябинской области составил 99,5% в январе-октябре

По итогам 10 месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 99,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре к октябрю показатель сократился еще больше, до 97,2%, сообщает Челябинскстат.

В октябре 2024 года к предыдущему месяцу промпроизводство увеличилось на 0,5%. За 10 месяцев добыча полезных ископаемых в Челябинской области сократилась на 7,7%. Объем промышленного производства в обрабатывающих отраслях сохранился на уровне прошлого года — 100%, в сфере «Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» увеличился на 0,9%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 4,8%.

В «обработке» в январе-октябре зафиксирован рост производства одежды — на 65%, металлических изделий (кроме машин и оборудования) — на 20,4%, бумаги и бумажных изделий — 15,2%, прочих транспортных средств и оборудования — на 11,7%, прочих готовых изделий — на 11,3%, электрооборудования — на 8,2%, пищевых продуктов — на 7,5%, компьютеров и электронных изделий — на 7%. Наибольшее падение показали производство кожи и изделий из нее — на 28,6%, текстильных изделий — на 18,5%, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации — на 15,6%, изготовление химических веществ и продуктов — на 11,2%, лекарственных средств и медицинских материалов — на 11,6%, обработка древесины — на 10,9%. Металлургическое производство в Челябинской области по итогам 10 месяцев 2024 года сократилось на 9,5%.