Россиянка Трифонова завоевала бронзу в прыжках в воду на чемпионате Европы

Россиянка Надежда Трифонова на чемпионате Европы завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Еще одна российская спортсменка Елизавета Кузина заняла девятое место.

Трифонова набрала 312,40 балла. Победительницей соревнований стала итальянская спортсменка Кьяра Пеллакани, которая получила 358,05 балла. На втором месте — британка Ясмин Харпер (318,70 балла).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Ранее 18-летняя Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях.