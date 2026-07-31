Российские прыгуны в воду завоевали серебро ЧЕ в командных соревнованиях

Составлено ИИ-Ассистентъ

В период с марта 2022 года по ноябрь 2024 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics). В сентябре 2023 года World Aquatics объявила о возвращении спортсменов на соревнования при условии получения нейтрального статуса, что изначально позволяло им участвовать только в индивидуальных дисциплинах. Однако в ноябре 2024 года World Aquatics изменила критерии допуска, разрешив россиянам участвовать также в командных и групповых дисциплинах, включая эстафеты и синхронные прыжки в воду.

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics), со своей стороны, в феврале 2026 года допустила российских юниоров к турнирам под своей эгидой с использованием национальной символики, но для взрослых спортсменов сохранила требование подачи заявки и получения нейтрального статуса. До этого решения и до ноября 2024 года участие россиян в командных состязаниях было ограничено.

Среди российских прыгунов в воду, которые ранее уже успешно выступали на международных соревнованиях, можно отметить Никиту Шлейхера, являющегося двукратным победителем и серебряным призёром чемпионата Европы по прыжкам в воду, а также шестикратным призёром европейского первенства по водным видам спорта. Руслан Терновой в 2019 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по прыжкам в воду. Евгений Кузнецов и Илья Захаров в 2017 году выиграли золото чемпионата мира в синхронных прыжках на трехметровом трамплине. Александр Бондарь, бронзовый призер Олимпиады 2020 года в прыжках в воду, также получил нейтральный статус. Ульяна Клюева, чемпионка Европы 2019 года, тоже имеет нейтральный статус в прыжках в воду.

В 2025 году Никита Шлейхер и Руслан Терновой уже завоевали серебро на чемпионате мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с десятиметровой вышки, выступая в нейтральном статусе. Ранее, в мае 2025 года, они также взяли второе место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Суперфинале Кубка мира в Пекине. Эти результаты показывают, что российские спортсмены сохраняют высокий уровень мастерства несмотря на перерыв в международных выступлениях.