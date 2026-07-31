Российские прыгуны в воду завоевали серебро ЧЕ в командных соревнованиях
Сборная России завоевала первую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта. Прыгуны Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой взяли серебро в командных соревнованиях, набрав 385,50 балла.
Первое место заняли итальянцы (Кьяра Пеллакани, Сара Джодоин Ди Мария, Маттео Санторо, Рафаэле Пеллигра), показавшие результат 410,60 балла. Бронзовую медаль выиграла украинская команда (Ксения Байло, Ксения Бочек, Кирилл Болюх, Алексей Середа), которая набрала 368,20 балла.
Чемпионат Европы проходит в Париже. Турнир завершится 16 августа. Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, впервые с 2021 года принимают участие в континентальном первенстве.
В период с марта 2022 года по ноябрь 2024 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics). В сентябре 2023 года World Aquatics объявила о возвращении спортсменов на соревнования при условии получения нейтрального статуса, что изначально позволяло им участвовать только в индивидуальных дисциплинах. Однако в ноябре 2024 года World Aquatics изменила критерии допуска, разрешив россиянам участвовать также в командных и групповых дисциплинах, включая эстафеты и синхронные прыжки в воду.
Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics), со своей стороны, в феврале 2026 года допустила российских юниоров к турнирам под своей эгидой с использованием национальной символики, но для взрослых спортсменов сохранила требование подачи заявки и получения нейтрального статуса. До этого решения и до ноября 2024 года участие россиян в командных состязаниях было ограничено.
Среди российских прыгунов в воду, которые ранее уже успешно выступали на международных соревнованиях, можно отметить Никиту Шлейхера, являющегося двукратным победителем и серебряным призёром чемпионата Европы по прыжкам в воду, а также шестикратным призёром европейского первенства по водным видам спорта. Руслан Терновой в 2019 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по прыжкам в воду. Евгений Кузнецов и Илья Захаров в 2017 году выиграли золото чемпионата мира в синхронных прыжках на трехметровом трамплине. Александр Бондарь, бронзовый призер Олимпиады 2020 года в прыжках в воду, также получил нейтральный статус. Ульяна Клюева, чемпионка Европы 2019 года, тоже имеет нейтральный статус в прыжках в воду.
В 2025 году Никита Шлейхер и Руслан Терновой уже завоевали серебро на чемпионате мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с десятиметровой вышки, выступая в нейтральном статусе. Ранее, в мае 2025 года, они также взяли второе место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Суперфинале Кубка мира в Пекине. Эти результаты показывают, что российские спортсмены сохраняют высокий уровень мастерства несмотря на перерыв в международных выступлениях.