Трамп обсудил американо-иранский конфликт с эмиром Катара

Американский президент Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили в телефонном разговоре усилия по урегулированию конфликта между США и Ираном. Об этом сообщила канцелярия катарского руководителя.

Дональд Трамп высоко оценил роль Катара в содействии диалогу, указывается в публикации. Эмир Катара, со своей стороны, подчеркнул важность использования дипломатических средств для решения конфликта. Необходимо, чтобы все стороны придерживались положений меморандума о взаимопонимании, подчеркнул господин Аль Тани. Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном 2 августа. Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о возможности заключения сделки между США и Ираном в ближайшие два дня. При этом, по словам госсекретаря Марко Рубио, окончательного решения по Ормузскому проливу пока нет.