Бессент заявил о возможности заключения сделки США с Ираном 4-5 августа
США в ближайшие два дня смогут добиться соглашения с Ираном. Оно позволит нормализовать судоходство в Ормузском проливе, сообщил министр финансов Штатов Скотт Бессент в эфире CNBC.
Министр финансов США Скотт Бессент
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
«Мы ведем переговоры с иранцами, и есть вероятность того, что мы заключим сделку сегодня или завтра с тем, чтобы открыть Ормузский пролив и продвинуться к более нормализованной позиции в этом конфликте»,— уточнил господин Бессент.
Как отметил министр, сделка будет предусматривать свободу судоходства в Ормузском проливе. «Речь идет не только об энергетике. Это удобрения, нефтепродукты. Мы можем увидеть значительную поддержку со стороны торговых рынков по мере снижения цен на эти товары»,— добавил Скотт Бессент.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что считает текущие переговоры с Ираном последним шансом для республики заключить сделку по мирному урегулированию. Господин Трамп вновь сообщил, что представители иранских властей звонили ему и просили США «не нападать». Он также заявил о возобновлении переговоров с Ираном 2 августа.
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США и Иран ведут непрямые переговоры по урегулированию конфликта, в том числе по вопросам ядерной программы Ирана и судоходства в Ормузском проливе. Посредником в этих переговорах часто выступает Оман. Несмотря на то, что США и Иран в прошлом объявляли о перемирии, стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении, что приводило к возобновлению боевых действий.
Судоходство в Ормузском проливе является ключевым пунктом обсуждений, так как через него проходит значительная часть мировых поставок нефти, сжиженного природного газа, удобрений и других товаров. Блокировка или даже частичное ограничение движения через этот пролив может привести к мировому энергетическому кризису и росту цен на нефть. США настаивают на свободном судоходстве, в то время как Иран ранее заявлял о своем праве контролировать морской коридор и даже угрожал его блокировкой.
Потенциальное соглашение между США и Ираном может включать отказ Тегерана от разработки ядерного оружия, снятие санкций с иранской нефти и разморозку иранских активов. Однако переговоры сталкиваются с трудностями из-за расхождений в позициях сторон по обогащению урана и продолжающихся военных действий, что влияет на сроки и возможность заключения сделки.