Бессент заявил о возможности заключения сделки США с Ираном 4-5 августа

США в ближайшие два дня смогут добиться соглашения с Ираном. Оно позволит нормализовать судоходство в Ормузском проливе, сообщил министр финансов Штатов Скотт Бессент в эфире CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Мы ведем переговоры с иранцами, и есть вероятность того, что мы заключим сделку сегодня или завтра с тем, чтобы открыть Ормузский пролив и продвинуться к более нормализованной позиции в этом конфликте»,— уточнил господин Бессент.

Как отметил министр, сделка будет предусматривать свободу судоходства в Ормузском проливе. «Речь идет не только об энергетике. Это удобрения, нефтепродукты. Мы можем увидеть значительную поддержку со стороны торговых рынков по мере снижения цен на эти товары»,— добавил Скотт Бессент.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что считает текущие переговоры с Ираном последним шансом для республики заключить сделку по мирному урегулированию. Господин Трамп вновь сообщил, что представители иранских властей звонили ему и просили США «не нападать». Он также заявил о возобновлении переговоров с Ираном 2 августа.

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