Рубио: окончательного решения по Ормузскому проливу нет
Америка надеется достичь окончательной договоренности с Ираном об открытии Ормузского пролива для судоходства, заявил госсекретарь США Марко Рубио. При этом страны пока не пришли к окончательному решению.
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Достаточно сказать, что был достигнут прогресс, но они еще не привели к окончательному решению»,— оценил текущий этап переговоров господин Рубио (цитата по ТАСС).
Госсекретарь США также добавил, что главной задачей США по-прежнему остается отказ Ирана от ядерного оружия, что также является предметом итоговой сделки.
В июне Иран в очередной раз перекрыл Ормузский пролив для всех типов судов на фоне новых ударов США по соображениям безопасности. Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что отказался от новых ударов по Ирану и анонсировал мирные переговоры 3 августа. Он также выразил надежду, что уже 4 августа Ормузский пролив будет полностью открыт.
Министр финансов США Скотт Бессент 4 августа 2026 года сообщил, что США в ближайшие дни смогут договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива, и сделка будет предусматривать свободу судоходства, затрагивая не только энергетику, но и удобрения и нефтепродукты. При этом президент США Дональд Трамп 3 августа 2026 года выразил уверенность, что мирные переговоры с Ираном будут непродолжительными, и Ормузский пролив откроется 4 августа как первый этап урегулирования, после чего стороны перейдут к обсуждению ядерной программы Ирана. Он также заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через пролив, поскольку американцы полностью контролируют ситуацию. Иран в свою очередь 3 августа 2026 года опроверг информацию о переговорах с США и заявил, что Тегеран обсуждает режим судоходства в проливе только с Оманом. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что ситуация в Ормузском проливе не изменится, пока США продолжают агрессию и блокаду.
По данным The New York Times от 4 августа 2026 года, Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, согласно которому суда, идущие в Персидский залив, будут проходить по иранскому пути, а исходящие из залива — по маршруту вблизи Омана. Иранские чиновники утверждают, что пошлины взиматься не будут, но предусматривается «сервисный сбор» для покрытия расходов на безопасность, экологию и персонал, доходы от которого будут делиться поровну между Ираном и Оманом. Неназванный американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, эту информацию опроверг, заявив, что иранская версия «не соответствует действительности», и США не допустят взимания платы за проход.