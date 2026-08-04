Рубио: окончательного решения по Ормузскому проливу нет

Америка надеется достичь окончательной договоренности с Ираном об открытии Ормузского пролива для судоходства, заявил госсекретарь США Марко Рубио. При этом страны пока не пришли к окончательному решению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Достаточно сказать, что был достигнут прогресс, но они еще не привели к окончательному решению»,— оценил текущий этап переговоров господин Рубио (цитата по ТАСС).

Госсекретарь США также добавил, что главной задачей США по-прежнему остается отказ Ирана от ядерного оружия, что также является предметом итоговой сделки.

В июне Иран в очередной раз перекрыл Ормузский пролив для всех типов судов на фоне новых ударов США по соображениям безопасности. Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что отказался от новых ударов по Ирану и анонсировал мирные переговоры 3 августа. Он также выразил надежду, что уже 4 августа Ормузский пролив будет полностью открыт.