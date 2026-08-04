Reuters узнал о планах США вновь приостановить действие закона Джонса

Администрация президента США Дональда Трампа может продлить отмену закона Джонса, обязывающего перевозить грузы между американскими портами исключительно на судах, построенных в стране и с американским экипажем. Так Вашингтон хочет сдержать рост цен на бензин, пишет Reuters.

Источники агентства говорят, что окончательное решение еще не принято. Сотрудники администрации еще обсуждают возможную меру с представителями судоходных компаний и законодателями. Два спикера Палаты представителей, по данным Reuters, выступают против продления послаблений, поскольку они могут навредить американскому флоту.

Закон не действует до 16 августа. С момента его временной отмены около 200 судов смогли зайти в американские порты, не соблюдая требования. Меру ввели, чтобы снизить цены на бензин на заправках — они выросли из-за начала войны США и Израиля с Ираном.

С того момента, как пишет Reuters, Дональд Трамп практически исчерпал простые способы для снижения цен. На этой неделе американский президент вновь пожаловался, что нефтяные компании, включая Chevron и ExxonMobil, заработали «слишком много» денег из-за конфликта с Ираном. По его мнению, нефть, которую они закупают, стоит в разы дешевле продаваемого ими топлива.