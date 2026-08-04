Reuters узнал о планах США вновь приостановить действие закона Джонса
Администрация президента США Дональда Трампа может продлить отмену закона Джонса, обязывающего перевозить грузы между американскими портами исключительно на судах, построенных в стране и с американским экипажем. Так Вашингтон хочет сдержать рост цен на бензин, пишет Reuters.
Источники агентства говорят, что окончательное решение еще не принято. Сотрудники администрации еще обсуждают возможную меру с представителями судоходных компаний и законодателями. Два спикера Палаты представителей, по данным Reuters, выступают против продления послаблений, поскольку они могут навредить американскому флоту.
Закон не действует до 16 августа. С момента его временной отмены около 200 судов смогли зайти в американские порты, не соблюдая требования. Меру ввели, чтобы снизить цены на бензин на заправках — они выросли из-за начала войны США и Израиля с Ираном.
С того момента, как пишет Reuters, Дональд Трамп практически исчерпал простые способы для снижения цен. На этой неделе американский президент вновь пожаловался, что нефтяные компании, включая Chevron и ExxonMobil, заработали «слишком много» денег из-за конфликта с Ираном. По его мнению, нефть, которую они закупают, стоит в разы дешевле продаваемого ими топлива.
Президент США Дональд Трамп 18 марта 2026 года уже приостанавливал действие закона Джонса на 60 дней. Это решение было принято для обеспечения беспрепятственных поставок нефти, природного газа, удобрений и угля в США на фоне перебоев в поставках из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив. Тогда в Белом доме рассчитывали, что временная отмена закона поможет смягчить краткосрочные сбои на нефтяном рынке, поскольку американские военные продолжают выполнять задачи операции «Эпическая ярость».
Закон Джонса, принятый в США в 1920 году, обязывает перевозить грузы между американскими портами исключительно на судах, построенных в стране, под национальным флагом и с экипажем из американцев. Администрация Дональда Трампа рассматривала возможность временной отмены этого закона, чтобы стабилизировать резкий рост цен на энергоносители, вызванный эскалацией конфликта в Иране. Эксперты Bloomberg полагали, что отмена закона Джонса может снизить стоимость топлива на Восточном побережье США примерно на 10 центов за галлон.
В июне 2026 года Дональд Трамп поручил Министерству юстиции расследовать, почему нефтяные компании не снижают цены на бензин, заявляя, что стоимость нефти значительно ниже цен на продаваемый ими бензин. Он выразил надежду на быстрое снижение цен на бензин. Это происходило после того, как цены на нефть снизились до уровня первых дней конфликта из-за подписания меморандума между США и Ираном и открытия Ормузского пролива.