Трамп поручил Минюсту проверить нефтяников из-за высоких цен на бензин

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции страны расследовать, почему нефтяные компании не снижают цены на бензин. Об этом он написал в Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По словам господина Трампа, стоимость нефти, которую покупают крупные компании, значительно ниже цен на продаваемый ими бензин. «Эти цены падают как камни! Иными словами, клиентов “надувают”»,— заявил американский президент. Он выразил надежду, что цены на бензин будут падать быстрее.

В преддверии подписания меморандума между США и Ираном цены на нефть снизились до уровня первых дней конфликта. После подписания сделки, открытия Ормузского пролива и разрешения Вашингтона на операции с иранской нефтью они продолжили падение: августовский фьючерс марки Brent опустился до $77, июльский марки WTI — до $73,4.