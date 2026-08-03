Трамп: Chevron и ExxonMobil заработали слишком много денег на конфликте с Ираном

Крупнейшие нефтяные компании США, включая Chevron и ExxonMobil, заработали слишком много денег из-за дефицита топлива, вызванного конфликтом с Ираном. Об этом заявил президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Мне это не нравится. Они зарабатывают слишком много денег, понятно? Из-за дефицита они зарабатывают слишком много денег»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по AFP). Ранее он уже призывал американский Минюст проверить нефтяников из-за того, что они, по его словам, искусственно завышают цены.

Нарушение судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта США и Ирана привело к росту мировых цен на нефть. Как писала The New York Times, стоимость нефти в $96 за баррель по итогам второго квартала 2026 года на 45% превышала показатель прошлого года за аналогичный период.

Прибыль ExxonMobil с апреля по июнь увеличилась вдвое и составила $14,53 млрд. Chevron за тот же период заработала $12,09 млрд против $2,49 млрд годом ранее.