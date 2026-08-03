Трамп: Chevron и ExxonMobil заработали слишком много денег на конфликте с Ираном
Крупнейшие нефтяные компании США, включая Chevron и ExxonMobil, заработали слишком много денег из-за дефицита топлива, вызванного конфликтом с Ираном. Об этом заявил президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
«Мне это не нравится. Они зарабатывают слишком много денег, понятно? Из-за дефицита они зарабатывают слишком много денег»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по AFP). Ранее он уже призывал американский Минюст проверить нефтяников из-за того, что они, по его словам, искусственно завышают цены.
Нарушение судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта США и Ирана привело к росту мировых цен на нефть. Как писала The New York Times, стоимость нефти в $96 за баррель по итогам второго квартала 2026 года на 45% превышала показатель прошлого года за аналогичный период.
Прибыль ExxonMobil с апреля по июнь увеличилась вдвое и составила $14,53 млрд. Chevron за тот же период заработала $12,09 млрд против $2,49 млрд годом ранее.
Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство ценами на нефть и стремился к их снижению, призывая ОПЕК и Саудовскую Аравию к увеличению добычи. Он также обвинял нефтяные компании в искусственном завышении цен и угрожал им проверками.
В период президентства Трампа нефтяная отрасль США пользовалась поддержкой, направленной на наращивание добычи. Сам Трамп заявлял о намерении снизить цену на энергоресурс до $50 за баррель. Однако при этом он был заинтересован в том, чтобы американские нефтяные компании зарабатывали.
Конфликт с Ираном и нестабильность в Ормузском проливе неоднократно приводили к скачкам цен на нефть. После заявлений Трампа или действий по деэскалации, цены на нефть, включая марку Brent, обычно снижались. Однако он также считал скачок цен «маленькой ценой» за устранение иранской угрозы.
Трамп критиковал ОПЕК, называя её монополией и незаконным картелем, а также давил на ОПЕК+ для сокращения добычи, чтобы стабилизировать рынок. Намерения нарастить экспорт американской нефти могли не совпасть с реальным балансом спроса и предложения, а также с интересами американской нефтяной отрасли.