Свердловские власти упростили получение пособий для семей умерших бойцов СВО

В Свердловской области упростили процедуры получения пособий для семей погибших участников специальной военной операции (СВО) в целях «повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер социальной поддержки». И.о. министра социальной политики региона Евгений Шаповалов пояснил депутатам законодательного собрания Среднего Урала в ходе очередного заседания, что инициатива позволит сократить сроки рассмотрения заявлений о назначении выплат с десяти до пяти рабочих дней, отменить необходимость предоставления ряда документов в бумажном виде и разрешить оформлять выплаты по месту пребывания, а не только по месту жительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание заксобрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Заседание заксобрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В законопроекте также предусмотрено, что ежемесячное пособие назначается с месяца, в котором подано соответствующее заявление. «Финансово-экономическое обоснование и реализация закона будет по-прежнему осуществляться в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на данные цели»,— добавил глава комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин («Единая Россия»).

По итогам рассмотрения законопроекта за его принятие в третьем, окончательном чтении выступили все 44 депутата, присутствующие на заседании.

Спикер Людмила Бабушкина («Единая Россия») в ходе заседания отметила, что за пять лет работы парламентарии приняли 37 законопроектов, направленных на поддержку бойцов СВО и их родственников в Свердловской области. Вице-губернатор Василий Козлов признал, что отличительной особенностью депутатов заксобрания в 2021-2026 годах стала «исключительная человечность, подход к нуждам и забота о каждом жителе».

Василий Алексеев