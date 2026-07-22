Спецконтингенту расширили ряды

Госдума приняла правительственные поправки к законодательству, расширяющие список преступлений, осужденные по которым могут заключать контракты с МО РФ. В этом списке фигурируют участие в преступном сообществе, бандитизм, организация незаконной миграции и хищение ядерных материалов. В ходе обсуждения проекта депутатов взволновало, учтен ли военными опыт набора осужденных в ЧВК «Вагнер» с их последующим мятежом. Руководство Минобороны с думской трибуны заверило, что подобная ситуация допущена не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин / Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин / Коммерсантъ

Проект поправок к ст. 34 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» правительство РФ внесло в Госдуму в июле 2026 года. В этой статье указано, какие категории граждан могут заключить контракт о прохождении армейской службы: в частности, такое право имеют осужденные по некоторым статьям УК РФ во время мобилизации и в период военного положения. Эту норму в Белом доме и предложили расширить, разрешив служить осужденным за преступления еще по 11 статьям УК РФ, в том числе за бандитизм, контрабанду наличных средств и наркотиков, участие в преступном сообществе и утрату документов с гостайной (см. справку). При этом сохраняется запрет на контракт для осужденных за терроризм, диверсии, шпионаж, госизмену и половые преступления против несовершеннолетних.

Документ в парламенте 22 июля представлял замглавы Минобороны Виктор Горемыкин. По его словам, поправки направлены на «расширение круга лиц из числа спецконтингента». Реализация законопроекта позволит «увеличить ресурс потенциальных кандидатов для поступления на военную службу» и поспособствует «доукомплектованию» войск для участия в СВО, добавил господин Горемыкин. Заодно он заверил, что новых расходов средств бюджета на это не понадобится.

Депутат Николай Коломейцев (КПРФ) заявил, что понимает «политическую важность» поправок, но его волнует, разработали ли в Минобороны «меры, чтобы не повторялся "синдром Вагнера"» (очевидно, имелась в виду история набора осужденных в ЧВК «Вагнер» и попытка мятежа подразделения в 2023 году). Другой коммунист, Вячеслав Мархаев, не увидел в пояснительной записке «механизмов контроля за поведением и благонадежностью» заключивших контракт осужденных. Однопартийца Нину Останину обеспокоило, как организаторы нелегальной миграции и лица с доступом к секретным документам «смогут защищать границу» и «не предадут ли своих товарищей». На это господин Горемыкин дал понять, что в ведомстве не допустят подписания контрактов с осужденными за утрату документов «особой важности».

Замминистра обороны подчеркнул, что над поправками работал весь силовой блок правительства и Верховный суд РФ. «Поэтому соответствующие меры предусмотрены, и не будет допущена ситуация, связанная по аналогии с "Вагнером"»,— заверил он, попутно подчеркнув, что спецконтингент будет служить в армии отдельно от обычных контрактников.

После обсуждения проекта депутаты приняли его сразу в трех чтениях.

Отметим, что под поправки подпадает не так много осужденных. По данным МВД РФ, в первом полугодии 2026 года за организацию незаконной миграции по ст. 322.1 УК РФ осуждено 2,1 тыс. человек, контрабанду наркотиков (ст. 229.1 УК РФ) — 158. За бандитизм (ст. 209 УК РФ) приговоры получили 19 человек, а за организацию и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) — 220.

Александр Воронов