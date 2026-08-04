В Липецкой области выдачи ипотеки выросли на 55% за полгода

С января по июнь жители Липецкой области оформили более 3 тыс. ипотечных кредитов — это на 55% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Общая сумма выдач составила 11,5 млрд руб., что на 51% больше прошлогоднего показателя. В первой половине 2025-го оформили 2 тыс. кредитов на 7,6 млрд руб.).

Как сообщили в региональном отделении Банка России, в июне средний срок ипотеки в Липецкой области составил 25 лет, а средневзвешенная ставка — 9,7%.

Только за один июнь липчане заключили договоры почти на 2,7 млрд руб. В ЦБ рост спроса связывают с ожиданиями, что с июля условия по семейной ипотеке будут «модифицированы». Однако вступление в силу изменений перенесли, оно будет принято не ранее 1 октября 2026 года.

Также плвышенная ипотечная активность липчан наблюдалась в январе 2026 года. Они оформили договоров на 2,1 млрд руб. Этот рост в ЦБ связывают с тем, что с февраля уже ужесточались условия по семейной ипотеке. Тогда начало действовать правило «одна семья — одна льготная ипотека». При этом супруги были обязаны выступать созаемщиками.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что самый высокий средний размер ипотечного кредита среди регионов Черноземья с января по май 2026 года зафиксирован в Курской области — 4,2 млн руб.

Мария Свиридова