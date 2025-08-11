За полгода липчане взяли 2 тыс. ипотечных кредитов на 7,6 млрд рублей

В первой половине 2024 года жители Липецкой области оформили 2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму в 7,6 млрд руб. Основной объем займов выдан по программам господдержки. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Как отмечают представители регулятора, рынок вернулся к умеренным темпам роста после того, как был перегрет безадресной льготной программой. В январе банки выдали жителям региона в ипотеку 665,5 млн руб., в феврале — 1,2 млрд руб., в марте — 1,3 млрд руб., в апреле — 1,6 млрд руб. В мае рынок вернулся к мартовским показателям.

В июне липчане оформили жилищные кредиты на 1,6 млрд рублей. В среднем ипотечный заем равнялся 3,8 млн руб., ставка — 8%, срок — 20 годам.

Юрий Голубь