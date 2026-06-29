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Правительство перенесло сроки изменения условий «Семейной ипотеки»

Хуснуллин: правила выдачи «Семейной ипотеки» с 1 июля не изменятся

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что с 1 июля никаких изменений в льготной программе «Семейная ипотека» не будет. Решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года, пояснили в Минфине.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Наша задача — повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию. Важно принять очень взвешенное решение. А также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы», — сообщил Марат Хуснуллин в «Макс».

Как добавили в Минфине, сейчас заинтересованные ведомства продолжают прорабатывает предложения по совершенствованию программы. «Семейная ипотека» работает с 2018 года. За время действия программы с ее помощью жилищные условия улучшили более 2 млн семей.

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