Курская область стала лидером по среднему размеру ипотеки в Черноземье

Самый высокий средний размер ипотечного кредита среди регионов Черноземья с января по май 2026 года зафиксирован в Курской области — 4,2 млн руб. Доля просроченной задолженности на 1 июня составила 0,7%, а количество выданных за пять месяцев займов выросло на 43% в годовом выражении. Число кредитов на 1 тыс. экономически активных граждан за последние 12 месяцев достигло 14,3. Такие данные привели аналитики РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Белгородская область занимает вторую позицию со средним размером кредита 4,1 млн руб. Динамика количества выданных ипотечных займов за пять месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года здесь составила +60,2% — самый высокий темп роста среди всех регионов Черноземья. Доля просроченной задолженности на 1 июня 2026 года составила 0,72%. Показатель обеспеченности населения ипотекой (количество кредитов за последние 12 месяцев на 1 тыс. экономически активных граждан) равен 13,5 — максимальное значение в Черноземье.

Воронежская область следует за Белгородской со средней ипотекой в размере 3,9 млн руб. За пять месяцев 2026 года объем выдач увеличился на 47,6% относительно января — мая 2025 года. Уровень просрочки зафиксирован на отметке 1,1%, а число кредитов на 1 тыс. экономически активного населения достигло 12,7.

Липецкая область замыкает тройку лидеров со средним размером 3,58 млн руб. Динамика кредитования составила +53,7% — второй по величине прирост после Белгородской. Доля проблемной задолженности — 0,92%, что является вторым лучшим показателем в Черноземье. Количество выданных за последний год кредитов на 1 тыс. экономически активного населения — 11,4.

Орловская область располагается на четвертом месте со средним размером ипотеки 3,52 млн руб. Рост числа кредитов за пять месяцев 2026 года оказался самым скромным среди всех регионов — +26,2%. Просрочка составляет 1%, а кредитная активность — 12,7 кредита на 1 тыс. человек, что сопоставимо с Воронежской областью.

Тамбовская область замыкает рейтинг со средним кредитом в 3,51 млн руб. Динамика выдачи при этом одна из самых высоких — +57,3%. Однако доля просроченной задолженности здесь наибольшая в Черноземье — 1,2%. Показатель на 1 тыс. экономически активных — 11,4, такой же, как в Липецкой области.

Развитие ипотечного кредитования оценивалось по показателю количества выданных займов на 1 тыс. экономически активного населения в период с 1 июня 2025 года по 1 июня 2026 года.

На прошлой неделе стало известно, что в Черноземье сложнее всего накопить на вторичное жилье жителям Курской области.

Кабира Гасанова