Пульт без телевизора

Единственного российского производителя телевизоров, включенных в реестр радиоэлектроники Минпромторга,— ООО «Квант» — признали банкротом. Компания остановила производство еще весной прошлого года, и участники рынка связывают ее банкротство с высокой конкуренцией с китайскими поставщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «ДНС ритейл» (структура группы DNS) о признании банкротом ООО «Квант» — юрлица специализирующейся на сборке отечественных телевизоров группы компаний (ГК) «Квант» Михаила Етонова. Это следует из картотеки арбитражных дел. На заводах в Воронеже и Зеленограде компания производила продукцию под брендом Irbis.

С иском о признании ООО «Квант» банкротом «ДНС ритейл» обратилась в июне 2025 года. В феврале Арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Тем же решением в третью очередь реестра требований кредиторов была включена задолженность перед заявителем на 654,6 млн руб. В мае Арбитражный суд Москвы одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело ООО «Квант». В начале мая были включены задолженности на общую сумму 763,4 млн руб.

В число крупнейших по объему требований кредиторов вошли ООО «Лаборатория Алисы» (структура «Яндекса»), заявившее 230,7 млн руб., и торговец бытовыми электротоварами АО «Торговый дом ББК» (154,8 млн руб.).

По данным Rusprofile, ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, видеомониторов и видеопроекторов. 100% компании напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант-Сервис» принадлежит гендиректору Михаилу Етонову. По итогам 2025 года выручка «Кванта» составила 45 млн руб. (4,9 млрд руб. годом ранее), убыток — 387 млн руб. (3,3 млн руб. чистой прибыли годом ранее). Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220.

Воронежский «Квант» в апреле 2025 года приостановил сборку всех моделей телевизоров российского бренда Irbis (см. “Ъ” от 9 апреля 2025 года). В том же месяце воронежское ООО «Синоквант», входящее в ГК «Квант», отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров стоимостью 1,8 млрд руб. Его планировали реализовать в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем. Источник “Ъ” в производителе электроники утверждает, что в качестве одного из вариантов «спасения» «Кванта» рассматривался выкуп компании. Ранее “Ъ” писал, что потенциальными покупателями «Кванта» выступают NexTouch, «Сбер» и «Яндекс» (см. “Ъ” от 29 июля 2025 года). “Ъ” направил запрос в «Квант».

В первом полугодии 2026 года в России было продано 3,48 млн телевизоров на 97,6 млрд руб. Совокупная доля российских телевизоров на рынке крайне мала, подчеркивает учредитель бренда бытовой техники Jacky’s и совладелец Schaub Lorenz, работающей в сегменте крупной бытовой техники, Гусейн Иманов. По его словам, в первую очередь это связано с тем, что производство в России обходится дороже, чем, например, в Китае. Из-за этого, говорит он, конкуренция с китайскими компаниями становится практически невозможной в текущих рыночных условиях: «Заградительных пошлин недостаточно, чтобы бороться с выходящими на рынок китайскими производителями».

Егор Якимов, «Ъ-Черноземье»; Ника Сизова