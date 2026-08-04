Прокуратура потребовала снести гостиницу в Плесском музее-заповеднике

Прокуратура подала в Приволжский районный суд иск с требованием изъять из незаконного владения два участка общей площадью более 1 га в Плесском музее-заповеднике. Надзорное ведомство также попросило признать самовольными постройками и снести гостиничный комплекс в заповеднике. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

По информации ведомства, в 2004-2007 годах в Плесском городском поселении коммерческой организации передали земельный участок площадью более 1 га. Он находился в границах Горьковского водохранилища, в водоохранной зоне реки Волги. Позже на участке построили базу отдыха «Плес».

Позже базу отдыха купила местная строительная компания. В 2009 году на этом участке построили новый гостиничный комплекс. Прокуратура отметила, что разрешение на строительство объекта выдали уже после окончания работ, а с учетом расположения участка строительство там было запрещено.

Позже застройщик подал заявление о формировании земельного участка площадью более 1 га, чтобы затем застроить и выкупить землю по льготной цене. При этом пятно застройки участка превышало норму более чем в 30 раз. В 2014 году участок с кадастровой стоимостью около 13 млн руб. купили менее чем за 2 млн руб. Кроме того, той же организации незаконно предоставили участок площадью 56 кв. м прямо у берега Волги.

Никита Черненко