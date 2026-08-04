Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил певца Николая Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Басков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Николай Басков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Аналогичную госнаграду присудили артистке «Центрального академического театра Российской Армии» Ольге Богдановой.

Николай Басков — народный артист России, член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства. Певец также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006 год), орденом Дружбы (2017) и орденом Почета (2023).