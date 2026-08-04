Уралмашзавод за полугодие сократил чистую прибыль по РСБУ в 5,7 раза

ПАО «Уралмашзавод» за первое полугодие 2026 года сократило чистую прибыль по РСБУ до 387,7 млн руб. Показатель упал в 5,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года — 2,2 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Выручка предприятия выросла с 13,4 млрд руб. по итогам первого полугодия прошлого года до 13,88 млрд руб. за шесть месяцев 2026 года. Валовая прибыль на конец июня составила 2,29 млрд руб. против 2,87 млрд руб. на аналогичный период 2025 года. Прибыль от продаж сократилась до 980 млн руб. (в первом полугодии 2025 года — 1,3 млрд руб.).

Кредиторская задолженность завода возросла до 35,94 млрд руб. к концу июня 2026 года против 35 млрд руб. на конец декабря. Дебиторская задолженность снизилась с 34,8 млрд руб. до 32,7 млрд руб.

ПАО «Уралмашзавод» входит в состав ГК «УЗТМ-Картэкс». Занимается производством оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики.

Напомним, в I квартале 2026 года завод получил 393,4 млн руб. чистого убытка по РСБУ.

Мария Игнатова