393 млн рублей чистого убытка получил Уралмашзавод в I квартале 2026 года

ПАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург) в I квартале 2026 года получило 393,4 млн руб. чистого убытка по РСБУ. По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль завода составляла 928,8 млн руб., следует из отчетности компании. Как указано в документах, выручка за январь-март составила 3,9 млрд руб., сократившись примерно на 26%: годом ранее выручка составляла 5,3 млрд руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Валовая прибыль Уралмашзавода сократилась с 606,7 млн руб. в I квартале прошлого года до 355,9 млн руб. в этом году. Убыток от продаж вырос с 45,5 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года до 235,9 млн руб. в I квартале 2026 года.

Кредиторская задолженность предприятия сократилась с 34,99 млрд руб. на 31 декабря 2025 года до 34,5 млрд руб. на конец марта этого года, дебиторская задолженность — с 34,84 млрд руб. в 2025 году до 31,94 млрд руб. в 2026 году.

ПАО «Уралмашзавод» входит в состав ГК «УЗТМ-Картэкс». Занимается производством оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики.

Мария Игнатова