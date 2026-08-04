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Российские синхронистки завоевали второе золото чемпионата Европы

Сборная России по синхронному плаванию выиграла золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе командных соревнований. За свое выступление они получили 303,2467 балла.

В состав российской команды вошли Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Второе место заняла сборная Испании (296,4299). Бронза досталась итальянкам (284,6725).

Российские синхронистки взяли вторую золотую медаль на текущем турнире, который проходит в Париже. 3 августа они стали первыми в произвольной программе.

Чемпионат Европы завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. На данный момент на их счету восемь наград (2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые). В общем медальном зачете команда занимает четвертое место. Лидируют британцы, итальянцы и немцы.

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сборная России по синхронному плаванию завоевала первую золотую медаль на текущем чемпионате Европы по водным видам спорта 3 августа 2026 года в командной произвольной программе. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, хотя весной Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с них ограничения на использование гимна и флага. Однако Европейская федерация водных видов спорта сохраняет иной подход.

Ранее, 1 августа 2026 года, российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта. В мае 2026 года сборная России по синхронному плаванию победила в акробатической программе групп на третьем этапе Кубка мира в Сиане, где они также завоевали два других золота в произвольной программе дуэтов и командной произвольной программе.

В ноябре 2025 года Татьяна Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию, который она занимала с 1998 года. Её сменила семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

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