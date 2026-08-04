Российские синхронистки завоевали второе золото чемпионата Европы

Сборная России по синхронному плаванию выиграла золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе командных соревнований. За свое выступление они получили 303,2467 балла.

В состав российской команды вошли Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Второе место заняла сборная Испании (296,4299). Бронза досталась итальянкам (284,6725).

Российские синхронистки взяли вторую золотую медаль на текущем турнире, который проходит в Париже. 3 августа они стали первыми в произвольной программе.

Чемпионат Европы завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. На данный момент на их счету восемь наград (2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые). В общем медальном зачете команда занимает четвертое место. Лидируют британцы, итальянцы и немцы.

Арнольд Кабанов