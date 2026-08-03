Россиянки обеспечили поставку золота из Европы

Российские спортсмены завоевали первую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Принесли награду синхронистки. Они первенствовали в командной произвольной программе, опередив с солидным, почти в три очка, отрывом сборную Испании. В столице Франции российские спортсмены все еще выступают в качестве нейтральных атлетов, несмотря на то что еще весной Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла с россиян ограничения на гимн и флаг. У Европейской федерации водных видов спорта, однако, сохраняется иной подход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Париже российские синхронистки выступали в нейтральном статусе

Фото: Aurelien Morissard / AP В Париже российские синхронистки выступали в нейтральном статусе

Фото: Aurelien Morissard / AP

В понедельник, 3 августа, сборная России завоевала первую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта. Это первое с 2021 года континентальное первенство, к участию в котором были допущены наши спортсмены. Напомним, что еще весной World Aquatics разрешила российским спортсменам соревноваться под собственным флагом, но европейская федерация решение головной структуры поддержала не в полной мере.

Как бы то ни было, а награду высшей пробы сборной России принесли синхронистки.

Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник уверенно закончили то, что начали еще в предварительном раунде произвольной программы. Его они выиграли с солидным, более чем в шесть очков, отрывом от сборной Испании (272,74 балла против 266,5275 балла у испанок).

Такой перевес был обусловлен не только высоким уровнем исполнения, но и, как отмечали специалисты, топовым уровнем сложности самой программы россиянок. Иными словами, сборная России, казалось, вернулась во времена, когда в синхронном плавании была она, обитавшая где-то в своей заоблачной по уровню лиге, и все остальные.

В иной ситуации понедельничное выступление синхронисток вообще не вызывало бы беспокойства. Это был бы тот случай, когда, как говорится, можно заранее делать дырку в мундире под новую медаль. Но злоключения, с которыми протекало выступление российских синхронистов в Париже, не могли не наводить на мысль, что этот турнир ничего хорошего не принесет.

Речь о скандальной осечке, допущенной тренерским штабом сборной в ходе соревнований смешанных дуэтов. В них российская пара Алина Румянцева—Захар Трофимов должна была становиться первой. Но тренер пары Ольга Михайленкова ошиблась при заполнении карточек, указав как перед технической, так и перед произвольной программами не тот элемент, который ее подопечные собирались демонстрировать. Позже она сама в общении с ТАСС признала осечку и принесла извинения. А по правилам судейства в синхронном плавании в таком случае элемент не засчитывается вовсе. В итоге Румянцева и Трофимов вместо ожидавшегося золота были вынуждены довольствоваться бронзой.

К счастью, участницы командных соревнований с такими неприятностями не столкнулись. Произвольную программу они отработали прекрасно, набрав 285,0346 балла. Второе место заняла команда Испании (282,3541 балла), третьими стали итальянки, отставшие от лидеров на «целую вечность»,— 256,1558 очка.

«Я очень рада. Достойно девчонки выглядели, очень достойно. И конечно, они доказали, что Россия была, есть и будет сильнейшей»,— сказала ТАСС заслуженный тренер России по синхронному плаванию знаменитая Татьяна Покровская.

В официальных протоколах первенства награды, добытые россиянами на первенстве Европы — а их уже семь (ранее россияне завоевали три серебра и три бронзы),— все еще будут записаны на нейтральных спортсменов. Та же история была на прошлогоднем чемпионате мира. На нем россияне, также выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 18 наград (шесть золотых), заняв четвертое общекомандное место. Впрочем, уже в 2027 году состоится новый чемпионат мира. И уже на нем сборная России выступит с флагом и гимном.

Арнольд Кабанов