Баня с отмыванием

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы заново приступил к рассмотрению уголовного дела блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина, обвиняемого в отмывании 15,3 млн руб., полученных благодаря уклонению от уплаты налогов. Свою вину он не признал, а защита настаивает на отсутствии в действиях бизнесмена состава преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Портнягин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Дмитрий Портнягин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Это уже вторая попытка рассмотреть дело. Первоначально господину Портнягину — автору популярной серии книг про бизнес «Трансформатор» и одноименного YouTube-канала с 1,4 млн подписчиков — вменялась в вину легализация преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) на сумму около 64 млн руб. Речь шла о совершении различных финансовых операций с доходом, полученным, как утверждало следствие, в результате уклонения от уплаты налогов физлицом в 2018–2020 годах.

Блогер, как установило следствие, использовал схему дробления бизнеса и платил налоги по упрощенной системе налогообложения, в результате чего перечислил в казну меньшую сумму, чем было положено.

Следствие установило, что налоговая недоимка тогда составила 139 млн руб. По данным же защиты господина Портнягина, ФНС предъявляла претензии к бизнесмену на 124 млн руб., а еще 61 млн составили пени и штрафы. Однако все недоимки «Трансформатор» уплатил, а впоследствии арбитраж признал незаконным доначисление ему порядка 40 млн руб., утверждают адвокаты. Так или иначе, но дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) до суда так и не дошло и было прекращено в феврале 2025 года.

В апреле того же года господин Портнягин предстал перед судом вместе со своими бывшим деловым партнером, индивидуальным предпринимателем Алексеем Николаевым и супругой Екатериной за отмывание преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). В начале процесса фигуранты Портнягин и Николаев вину признали полностью, а Екатерина Портнягина согласилась с обвинением частично. Ей также вменяли в вину дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) в размере 300 тыс. руб. сотруднику префектуры за отмену решения о сносе банного комплекса Siberia на улице Образцова, учредителем которого является Дмитрий Портнягин. Вину по этому эпизоду госпожа Портнягина не отрицала.

В банных комплексах Siberia используются дровяные печи в парилках, оборудованы фитокомнаты, а также подаются блюда сибирской кухни. Бани с воссозданием атмосферы Сибири из нескольких аутентичных пространств работают в Москве, Санкт-Петербурге и Дубае. Первую баню ООО «Сибирский пар» открыло в 2022 году на улице Образцова.

Под конец первого процесса Дмитрий Портнягин несколько изменил позицию, сказав, что признает лишь фактические обстоятельства, но не согласен с тем, как трактовали его действия следователи.

В октябре в ходе прения сторон прокуратура потребовала приговорить Дмитрия Портнягина к пяти годам колонии, его супруге назначить три года, а Алексею Николаеву — два года в колонии общего режима. Однако вместо вынесения приговора дело было возвращено в прокуратуру, а фактически на доследование в Главное следственное управление СКР по Московской области.

После него предъявленное фигурантам обвинение претерпело существенные изменения. Теперь господину Портнягину следствие вменило в вину легализацию 15,3 млн руб.— 7 млн руб. путем покупки недвижимости, а еще 8 млн руб. с помощью займов, которые его супруга оформила с ИП Николаевым. Последним инкриминировали отмывание лишь 8 млн руб. Также у Екатерины Портнягиной осталось обвинение в даче взятки.

Когда прокурор огласила обвинительное заключение по делу, Дмитрий Портнягин и его супруга заявили, что не признают вину в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК), а господин Николаев, как и прежде, заявил, что согласен с обвинением. Екатерина Портнягина добавила, что полностью признает вину лишь в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Адвокат господина Портнягина Евгений Грицков заявил “Ъ”, что намерен добиваться оправдательного приговора. Он отметил, что после доследования обвинение не просто претерпело трансформацию, а «изменилось полностью».

«Если раньше ему вменяли легализацию путем совершения одних финансовых операций, то теперь — совершение других,— сказал господин Грицков.— Это то же самое, что если вас обвиняли в краже у Пети, то теперь у Саши, и говорят — ну, все равно это же кража».

Адвокат считает, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК, поскольку в деле нет ее ключевого признака, а именно — намерения сокрыть источник происхождения средств. Он подчеркнул, что его подзащитный «ни у кого деньги не крал», а заработал в результате обычной предпринимательской деятельности, главным образом — от Club 500.

В 2019 году Дмитрий Портнягин с Яном Пальмачинским создали Club 500 — международный закрытый премиальный бизнес-клуб, который объединяет успешных предпринимателей и топ-менеджеров. Позиционирует себя как заведение для состоятельных людей с доходом от 100 млн руб. в год, которые «хотят не просто усилить свои профессиональные качества, но и улучшить качество жизни». Филиалы клуба есть в других городах России, а также за границей.

По словам адвоката, часть заработанных средств его подзащитный потратил еще до того периода, когда ему вменили в вину уклонение от уплаты налогов, купив апартаменты в «Москва-Сити» за 72 млн руб. в рассрочку. Теперь же следствие вменило господину Портнягину в вину выплату десятой части этой суммы в 7 млн руб. как легализацию.

Мария Локотецкая