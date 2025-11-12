Дело блогера Портнягина об отмывании денег вернули в прокуратуру

Мещанский районный суд Москвы вернул в прокуратуру обвинительное заключение против блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. Инстанция установила, что заключение было составлено с нарушениями. Об этом сообщило «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин (справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господина Портнягина и его бизнес-партнера Алексея Николаева обвиняют в отмывании около 64 млн руб., полученных преступным путем. Супруге блогера — Екатерине Портнягиной — вменяют отмывание более 30 млн руб. и дачу взятки в 300 тыс. руб. чиновнику. Отмыванием средств следствие назвало траты супругов на личные цели, включая рождение ребенка.

Дмитрий Портнягин и Алексей Николаев согласились с обвинением, Екатерина Портнягина признала вину частично. Гособвинение запрашивало для обвиняемых от двух до 5,5 лет колонии. Защита фигурантов сочла запрошенное наказание чрезмерно суровым, а обвинение в легализации — недоказанным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Роды сочли отмыванием».

Никита Черненко